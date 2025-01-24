"Означает ли появление Юсупова на тренировке "Сочи", что он в каком-то качестве будет здесь работать? Нет, Артур просто зашел в гости к команде", - приводит слова источника "Матч ТВ".
Ранее Артур Юсупов был замечен на предсезонном сборе, наблюдающим у кромки поля за тренировкой "Сочи".
Напомним, Юсупов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в минувшее воскресенье, 19 января. Последним клубом в карьере полузащитника стал екатеринбургский "Урал". Цвета "Сочи" хавбек защищал с 2020 по 2024 год. В составе "барсов" он провел 115 матчей, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.
Источник: Юсупов не будет работать в "Сочи"
Бывший игрок "Сочи" Артур Юсупов не планирует работать в клубе.
Фото: ФК "Сочи"