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Источник: Юсупов не будет работать в "Сочи"

Бывший игрок "Сочи" Артур Юсупов не планирует работать в клубе.
Фото: ФК "Сочи"
"Означает ли появление Юсупова на тренировке "Сочи", что он в каком-то качестве будет здесь работать? Нет, Артур просто зашел в гости к команде", - приводит слова источника "Матч ТВ".

Ранее Артур Юсупов был замечен на предсезонном сборе, наблюдающим у кромки поля за тренировкой "Сочи".

Напомним, Юсупов объявил о завершении профессиональной карьеры игрока в минувшее воскресенье, 19 января. Последним клубом в карьере полузащитника стал екатеринбургский "Урал". Цвета "Сочи" хавбек защищал с 2020 по 2024 год. В составе "барсов" он провел 115 матчей, забил 21 гол и сделал 13 ассистов.

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