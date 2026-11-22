"Ливерпуль" забил четыре безответных мяча "Манчестер Юнайтед"

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счётом 4:0. Гости остались в меньшинстве уже на восьмой минуте после удаления защитника Лени Йоро. Спустя две минуты Доминик Собослаи открыл счёт ударом со штрафного, а на 13-й минуте Флориан Вирц удвоил преимущество мерсисайдцев.



Во втором тайме хозяева довели дело до разгрома. На 66-й минуте отличился Рио Нгумоа, а на 82-й окончательный результат установил Виктор Муньос.

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Манчестер Юнайтед