Встреча завершилась со счётом 4:0. Гости остались в меньшинстве уже на восьмой минуте после удаления защитника Лени Йоро. Спустя две минуты Доминик Собослаи открыл счёт ударом со штрафного, а на 13-й минуте Флориан Вирц удвоил преимущество мерсисайдцев.
Во втором тайме хозяева довели дело до разгрома. На 66-й минуте отличился Рио Нгумоа, а на 82-й окончательный результат установил Виктор Муньос.
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