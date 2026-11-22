"Родина" и "Локомотив" объявили составы на заключительную игру 15-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы московских "Родины" и "Локомотива".
Матчем столичных "Родины" и "Локомотива" завершится программа 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе "Арена Химки" в Химках, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Команда Джонатана Альбы набрала 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. "Железнодорожники" идут на 15-й строчке, имея в своем активе на один балл меньше.