- Тут в Махачкале много достопримечательностей, гор много. Вот, по горам походил, больше не будет, будет в море купаться. Мы этого игрока потеряли, но сейчас он тренируется с нами уже две недели. Сегодня получил время, восстановился. А что касается Лесового, они своим отношением к тренировочному процессу заслуживает, рук не опускает, - цитирует Евсеева "Матч ТВ".
В 15-м туре РПЛ махачкалинское "Динамо" сыграло вничью со "Спартаком" (1:1). Команда Евсеева с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре 29 ноября махачкалинцы встретятся на выезде с "Локомотивом".