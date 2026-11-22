В начале первого тайма голом отличился форвард "быков" Джон Кордоба. На 27-й минуте счет сравнял вингер бело-голубых Ярослав Гладышев. В конце первого тайма красную карточку получил защитник хозяев Максим Осипенко.
Итоговый счет - 1:1.
Чемпионат России
15 тур
Голы: Гладышев, 27 - Кордоба, 11.
"Динамо": Лунёв, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин (Фернандес, 46), Гутьеррес (Скопинцев, 83), Гладышев (Казимир, 61), Тюкавин (Сергеев, 60).
"Краснодар": Агкацев, Майсон, Жубал (Пальцев, 64), Оласа, Вахания, Аугусто (Ленини, 34), Батчи, Кристиан, Черников (Уткин, 60), Воробьёв (Оздоев, 60), Кордоба.
Предупреждения: Фомин, 22, Рубенс, 46, Рикардо, 49, Пальцев, 68.
Удаление: Осипенко, 45.
"Краснодар" не смог победить "Динамо", игравшее второй тайм в меньшинстве
"Краснодар" не смог одержать победу над московским "Динамо" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо"