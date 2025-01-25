Сообщается, что 23-летний футболист рассматривается в московском клубе как игрок, важный для конкуренции в команде. Ранее появлялись сведения, что защитником интересуется московское "Динамо", а сам Даниил не против перехода в другой клуб из-за малой игровой практики.
В текущем сезоне Даниил Хлусевич в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 4 жёлтые карточки. Его действующий контракт со "Спартаком" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" не планирует этой зимой расставаться с Хлусевичем
По информации СМИ, у московского "Спартака" нет планов на зимнее трансферное окно по расставанию с правым защитником команды Даниилом Хлусевичем.
Фото: ФК "Спартак"