"Больше выглядит, что "Спартак" пытается избавиться от Хлусевича. Не знаю, насколько он нужен "Динамо". Не думаю, что он сильнее тех защитников, которые сейчас есть в "Динамо". Если брать игрока в оборону, нужно брать очень сильного футболиста", - цитирует Граната "Чемпионат".
В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт Хлусевича с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Гранат: выглядит так, что "Спартак" пытается избавиться от Хлусевича
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о защитнике "Спартака" Данииле Хлусевиче.
Фото: ФК "Спартак"