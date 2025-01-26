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Гранат: выглядит так, что "Спартак" пытается избавиться от Хлусевича

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о защитнике "Спартака" Данииле Хлусевиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Больше выглядит, что "Спартак" пытается избавиться от Хлусевича. Не знаю, насколько он нужен "Динамо". Не думаю, что он сильнее тех защитников, которые сейчас есть в "Динамо". Если брать игрока в оборону, нужно брать очень сильного футболиста", - цитирует Граната "Чемпионат".

В текущем сезоне Даниил Хлусевич провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего защитника в 4 миллиона евро, контракт Хлусевича с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

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