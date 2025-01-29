Ранее сообщалось, что Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с высказываниями форварда.
«Заседание состоится 4 февраля», — подтвердили в службе коммуникаций РФС.
Интервью Дзюбы, которое он дал в ноябре, вызвало резонанс. В нем нападающий раскрыл подробности своего ухода из «Локомотива» и подверг критике генерального директора клуба Владимира Леонченко.
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по лето 2024-го. Контракт с игроком «железнодорожники» решили не продлевать.
В настоящее время Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца текущего сезона.
Алаев подал жалобу на Дзюбу — заседание комитета по этике РФС пройдет 4 февраля
4 февраля Комитет по этике РФС рассмотрит обращение главы РПЛ Александра Алаева по поводу интервью нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"