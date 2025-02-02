«Я и бывший игрок «Спартака», — подписал снимок Генич.
Встреча Генича и Промеса состоялась на товарищеском матче «Спартака» с «Астаной». Ранее ходили слухи, что голландец может вернуться в «Спартак» в текущее трансферное окно.
Напомним, что ранее Генич высказывался против третьего возвращения голландского полузащитника в стан «Спартака». В настоящее время Промес выступает за клуб «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ. В семи матчах за этот клуб 33-летний футболист забил семь мячей.
Константин Генич опубликовал фото с Промесом: я и бывший игрок "Спартака"
Спортивный комментатор Матч ТВ Константин Генич выложил в своем телеграм-канале совместное фото с бывшим игроком московского «Спартака» Квинси Промесом.
Фото: телеграм канал Константина Генича