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Юран: в отличие от иностранцев, российский тренер понимает, что такое биться за "Спартак", за "ромбик"

Российский тренер Сергей Юран поделился своим мнением, есть ли в нынешнем "Спартаке" проблема отсутствия "спартаковского духа".
Фото: ФК "Спартак"
"Это дискуссионный вопрос. Когда в команде работает российский тренер, то он понимает, что такое биться за "Спартак", за "ромбик". Для иностранцев же "Спартак" — просто один из топ-клубов чемпионата России. На эту тему сейчас нужно больше общаться с футболистами, чтобы они рассказали, какая на тебя возлагается ответственность, когда надеваешь майку "Спартака", 0 приводит слова Юрана Legalbet.

В настоящее время пост главного тренера московского "Спартака" занимает сербский специалист Деян Станкович.

"Спартак" является самым титулованным футбольным клубом страны. На счету красно-белых 22 победы в чемпионатах страны, 14 побед в национальном Кубке. В текущем сезоне москвичи после 18-го тура с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

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