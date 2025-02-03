– Ещё новичков ждёте?
– Да, ожидаем пару-тройку трансферов. Зорин? Мы ждём информацию.
– Какие позиции рассматриваете?
– Атакующие: инсайд, второй нападающий. Важная позиция, работа ведётся, надеемся, что в ближайшее время у нас появятся футболисты.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин, скорее всего, проведёт вторую половину текущего сезона в грозненском "Ахмате" на правах аренды.
20-летний футболист в составе "Спартака" в текущем сезоне принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 3 жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Ташуев - о переходе Зорина из "Спартака" в "Ахмат": мы ждём информацию
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о трансферной политике клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"