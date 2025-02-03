"Осуждение данного перехода нужно воспринимать как путь футболиста к истокам той или другой команды, в которой существует желание Ильи находиться. Ведь ЦСКА — "Спартак" — это дерби всея Руси, и многие футболисты на поле соревнуются, а за полем дружат. Того же желаю и фанатам обеих команд, ведь меняться к лучшему и творить добрые дела никогда не поздно. За пределами стадиона оставайтесь человечными людьми и верующими", — приводит слова Чепчугова "ВсеПроСпорт".
2 февраля московский "Спартак" объявил о заключении соглашения на срок 2,5 года с воспитанником ЦСКА, вратарём Ильей Помазуном. Помимо "армейского" клуба, голкипер выступал за екатеринбургский "Урал" на правах аренды (с августа 2020 года до февраля 2021 года и с июля 2021 года до июня 2024 года).
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря оценивается в 1,2 миллиона евро.
Чепчугов - о переходе Помазуноа: многие игроки ЦСКА и "Спартака" дружат за пределами поля
Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов оценил переход голкипера Ильи Помазуна из "армейского" клуба в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"