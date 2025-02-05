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Орлов: мы не деревня. Если не будет Лиги чемпионов, "Зенит" пойдёт в Суперлигу

Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о причинах приобретения петербургским "Зенитом" дорогостоящих футболистов.
Фото: ВК "Зенит"
"Мы ведь тоже не деревня. Равняться надо на больших и лучших. "Зенит" тоже хочет быть среди чемпионов. А может, его ещё в Суперлигу пригласят, почему нет? Он пойдёт и будет играть, если не будет Лиги чемпионов. «Зенит» ставит такую планку. Это факт — иначе бы таких футболистов не приобретали", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

По состоянию на 5 февраля состав петербургского "Зенита" в зимнее трансферное окно пока пополнил бразильский вингер Луис Энрике (его рыночная стоимость - 22 млн евро). Кроме того, по информации СМИ, сине-бело-голубые близки к подписанию полузащитника "Браги" Родриго Саласара (его стоимость - 16 млн евро), а также ведутся переговоры о трансфере правого защитника "Фламенго" Уэсли (его стоимость - 9 млн евро).

"Зенит", как и все другие российские клубы, с февраля 2022 года отстранены УЕФА от участия в еврокубках (в том числе, в Лиге чемпионов). Суперлига - это проект нового клубного турнира, который может быть запущен в Европе.

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