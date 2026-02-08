Хотулев ответил, рассчитывает ли "Оренбург" на сохранение прописки в РПЛ

"Адаптировались ли новички? С языком тяжеловато, но это хорошие, квалифицированные ребята. Чемпионат покажет, хорошее ли это усиление. Сборы — не показатель.
Конечно, мы должны сохраниться в РПЛ с таким составом",— отметил Хотулев в беседе с Metaratings.
По итогам 18 туров "Оренбург" с 12 очками располагается на 15 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Этой зимой к команде присоединились защитники Джон Алекс Паласиос ("Индепендьенте Медельин", 510 тыс. евро) и Алексис Кантеро ("Олимпия", аренда), а также полузащитники Дамиан Пуэбла ("Институто", 860 тыс. евро), Руслан Куль ("Шинник", 33 тыс. евро) и Тигран Аванесян ("Арсенал" Тула, аренда).