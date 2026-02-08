"ПСЖ" хочет продлить контракт с Энрике

По сообщениям L'Equipe, в клубе рассматривают продление контракта со специалистом до 2030 года. Нынешнее соглашение Энрике рассчитано до конца сезона 2026/2027.
Испанец возглавляет "ПСЖ" с 2023 года. На данный момент под его руководством команда провела 151 официальный матч, в котором одержала 106 побед, 24 раза сыграла вничью и потерпела 21 поражение.
С Энрике "ПСЖ" выиграл 10 трофеев, включая два чемпионских титула и два Кубка Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА.
Сегодня, 8 февраля, парижане сыграют дома с "Марселем" в рамках 21 тура французской Лиги 1. Встреча стартует в 22:45 мск.
Фото: Getty Images