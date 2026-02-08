Аршавин рассказал о своей роли в судьбе Сауся

"Я видел этот ролик. Во?первых, я там не похож на себя. Во?вторых,
мое участие в судьбе Сауся преувеличено",— отметил Аршавин в беседе с "Матч ТВ".
Ролик был выполнен в стиле популярного американского мультсериала "Южный парк". По сюжету похожий на Аршавина герой произносит фразу: "О нет! Они подписали Сауся!". Это является отсылкой на известную фразу из "Южного парка", которая звучит как: "О нет! Они убили Кенни!".
Владислав Саусь выступал за дубль "Зенита" и "Зенит-2", а также провел один матч за основную команду сине-бело-голубых. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2030 года.