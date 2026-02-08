Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
15:30
ЕлимайНе начат
Рубин
16:00
НавбахорНе начат

Аршавин рассказал о своей роли в судьбе Сауся

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал появление похожего на него героя в видеоролике, посвященном представлению Владислава Сауся в качестве игрока "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Аршавина, он не играл большой роли в судьбе Сауся, который является воспитанником "Зенита". В "Спартак" игрок перешел из "Балтики" за 3,8 млн евро.

"Я видел этот ролик. Во?первых, я там не похож на себя. Во?вторых,
мое участие в судьбе Сауся преувеличено",
— отметил Аршавин в беседе с "Матч ТВ".

Ролик был выполнен в стиле популярного американского мультсериала "Южный парк". По сюжету похожий на Аршавина герой произносит фразу: "О нет! Они подписали Сауся!". Это является отсылкой на известную фразу из "Южного парка", которая звучит как: "О нет! Они убили Кенни!".

Владислав Саусь выступал за дубль "Зенита" и "Зенит-2", а также провел один матч за основную команду сине-бело-голубых. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2030 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится