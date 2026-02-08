Гасилин: до конца неясно, с чем связаны травмы Захаряна

"Захарян может провести одну игру, а затем на две пропасть. С чем связаны его мелкие травмы, никто до конца разобраться не может. Скорее всего, это физическая готовность.
Обидно, что у команды новый тренер, конкуренты Захаряна получают шанс, а он травмирован."Реал Сосьедад" поднимается к зоне еврокубков, а Арсен смотрит за этим со стороны", — приводит слова Гасилина "Матч ТВ".
В текущем сезоне Арсен Захарян провел 16 матчей, в которых забил один мяч. Контракт полузащитника с "Сосьедадом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7,5 млн евро.