Алвес объяснил, как игре ЦСКА помогает Баринов

"Наша команда и так была очень сильная с точки зрения лидерских качеств, а с приходом Баринова стало еще лучше. Баринов, даже не имея капитанской повязки, ведет себя как капитан.
Он поддерживает тебя в игре, передает энергию. И за пределами поля дает дух капитанства.
Я уверен, что он принесет огромную пользу и добьется большого успеха в ЦСКА",— приводит слова Алвеса "Чемпионат".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" 13 января за 2 млн евро. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.