Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
15:30
ЕлимайНе начат
Рубин
16:00
НавбахорНе начат

Алвес объяснил, как игре ЦСКА помогает Баринов

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес рассказал о том, как в команду вписался новичок Дмитрий Баринов.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Алвеса, даже без капитанской повязки, Баринов ведет себя на поле, как капитан.

"Наша команда и так была очень сильная с точки зрения лидерских качеств, а с приходом Баринова стало еще лучше. Баринов, даже не имея капитанской повязки, ведет себя как капитан.

Он поддерживает тебя в игре, передает энергию. И за пределами поля дает дух капитанства.
Я уверен, что он принесет огромную пользу и добьется большого успеха в ЦСКА",
— приводит слова Алвеса "Чемпионат".

Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" 13 января за 2 млн евро. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

