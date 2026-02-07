Матчи Скрыть

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

Шикунов рассказал, может ли Соболев выиграть конкуренцию у Дурана

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов рассказал, сможет ли Александр Соболев выиграть конкуренцию у Джона Дурана.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Шикунова, неясно, в какой форме в "Зенит" приедет Дуран, поэтому неясно, кто выиграет конкуренцию за место в старте.

- Посмотрим. Как чемпионат возобновится, все будет видно.
Еще непонятно, в какой форме приедет этот Дуран и как впишется в команду, - цитирует Шикунова "Спорт День за Днем".


Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" арендует у саудовского "Аль-Насра" форварда Джона Дурана до конца текущего сезона. Ранее нападающий выступал за "Фенербахче" и английскую "Астон Виллу".

Александр Соболев в текущем сезоне провел за петербуржцев во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

