Шикунов рассказал, может ли Соболев выиграть конкуренцию у Дурана

- Посмотрим. Как чемпионат возобновится, все будет видно.
Еще непонятно, в какой форме приедет этот Дуран и как впишется в команду, - цитирует Шикунова "Спорт День за Днем".
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" арендует у саудовского "Аль-Насра" форварда Джона Дурана до конца текущего сезона. Ранее нападающий выступал за "Фенербахче" и английскую "Астон Виллу".
Александр Соболев в текущем сезоне провел за петербуржцев во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.