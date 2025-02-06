"Спартак" может стать чемпионом, если сохранит прежний темп и продолжит показывать хорошую, добротную игру. Думаю, что и "Зенит" поправится, хотя у них сейчас очень большие потери. Да и "Динамо" с "Краснодаром" никуда не денутся, тоже подтянутся", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от лидирующих южан на два очка. Московское "Динамо" занимает 4-е место с 35-ю набранными очками.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпраздную сто лет со дня основания "Зенита".
Пономарев: "Спартак" может стать чемпионом, если сохранит прежний темп
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РФС