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Гендиректор "Рубина" Александр Айбатов: громкие трансферы зимой? Сам жду

Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов высказался о работе казанского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Ожидать ли громких трансферов от "Рубина" этой зимой? Сам жду! Посмотрим. Трансферное окно открыто до 20 февраля, так что произойти может что угодно", - цитирует Айбатова "РБ Спорт"

Казанский "Рубин" после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. В зимнее трансферное окно состав команды пополнился одним футболистом. Из аренды в "Амкар" вернулся вратарь Артем Исмагилов. Позже он перебрался в "Калугу" до конца сезона вновь на правах аренды.

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