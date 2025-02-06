Кому товарищеский турнир, кому шанс взять трофей! «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» – кто в финал Зимнего кубка РПЛ?

Какие места могут занять по итогам турнира «Краснодар», «Зенит», «Спартак», московское «Динамо», ЦСКА и «Ростов»? Давайте посмотрим, как обстоят дела в обеих группах перед заключительным матчем.
Важное о регламенте Зимнего кубка
Но сначала вспомним регламент турнира. На этот раз участники разбиты на две группы по три, внутри каждой проходит один полноценный круг с двумя матчами для каждого клуба. После распределения мест в группах все играют третий матч, стыковой: первые места в тройках разыгрывают трофей и общее второе место, вторые команды групп – общее третье и четвёртое, обитатели третьих строчек таблиц сыграют за общее пятое.
Основные положения регламента в части начисления очков и распределения мест приведены в посте.
Обратите внимание, что при равенстве очков двух команд общая разница мячей важнее, чем результат личной встречи, а при равенстве трёх команд «лички» вообще не являются критерием! Что касается очков «Fair Play», то они начисляются по следующей схеме (цитируем полный регламент Зимнего кубка):
за каждую желтую карточку – минус 1 (Одно) очко, за красную – минус 3 (Три), за прямую красную – минус 4 (Четыре), желтая и прямая красная – минус 5 (Пять).
Группа 1: «Спартак», «Краснодар», «Динамо»
Сыгранные матчи:
«Спартак» – «Краснодар» 3:2
«Краснодар» – «Динамо» 1:0
Оставшийся матч:
«Динамо» – «Спартак», 7 февраля в 19:30 мск, смотреть трансляцию на «Матч ТВ» с 19:00, на «Матч Премьер» с 19:25
Итак, что же произойдёт при различных исходах этого товарищеского дерби?
Победа «Спартака» в основное время или по пенальти, победа «Динамо» по пенальти. Три из четырёх возможных исходов приводят к одному и тому же положению команд в итоговой таблице: 1. «Спартак» (4-6 очков). 2. «Краснодар» (3 очка). 3. «Динамо» (0-2 очка).
Зато четвёртый исход может привести к такому многообразию вариантов, что его придётся делить на несколько! У всех клубов при этом будет по 3 очка, так что фиксируем внимание на дополнительных критериях (ещё раз напомним, что личные встречи в таком варианте из списка критериев выпадают).
Победа «Динамо» в два и более мяча. 1. «Динамо» (разница мячей +1 или больше). 2. «Краснодар» (разница 0). 3. «Спартак» (разница –1 или меньше).
Победа «Динамо» со счётом 4:3, 5:4 или более с разницей в 1 мяч. 1. «Спартак» (голы 6:6 или больше). 2. «Динамо» (голы 4:4 или больше). 3. «Краснодар» (голы 3:3).
Победа «Динамо» со счётом 3:2. 1. «Спартак» (голы 5:5). 2-3. «Краснодар» и «Динамо» (голы 3:3). И здесь чёрно-зелёным и бело-голубым для определения того, кто за какое общее место будет играть, придётся считать карточки! Ситуацию с ними рассмотрим чуть ниже.
Победа «Динамо» со счётом 2:1. 1. «Спартак» (голы 4:4). 2. «Краснодар» (голы 3:3). 3. «Динамо» (голы 2:2).
Победа «Динамо» со счётом 1:0. 1-2. «Спартак» и «Краснодар» (голы 3:3). 3. «Динамо» (голы 1:1). Внимание, есть вариант, при котором в финал из группы 1 может выйти и «Краснодар»!!
Но для этого нужно считать карточки – изучаем текущую ситуацию для всех трёх клубов. У «Краснодара» сумма штрафных баллов равна 6 (ЖК Кайо (1) + ЖК Кордобы (1) + прямая КК Тормены (4)) и уже не увеличится, у «Динамо» – 2 (ЖК Маричаля (1) + ЖК Лунёва (1)), у «Спартака» – 2 (ЖК Умярова (1) + ЖК Пруцева (1)). Таким образом, «быки» могут оказаться как выше, так и ниже «Спартака» и/или «Динамо» по этому показателю – всё зависит от горячности дерби. Разница составляет 4 жёлтые карточки, или 1 прямую красную, или 1 красную за две жёлтые и 1 отдельную жёлтую – получить такое количество вполне реально.
Подводим главный итог по каждому клубу:
• «Спартак» выйдет в финал Зимнего кубка РПЛ, если наберёт с «Динамо» хотя бы одно очко, либо проиграет с разницей в один мяч и при этом забьёт, либо проиграет со счётом 0:1 и при этом получит менее 4 отрицательных очков «Fair Play» (если их будет ровно 4, финалиста определит жребий).
• «Динамо» выйдет в финал, если обыграет «Спартак» с разницей в два или более мяча.
• «Краснодар» выйдет в финал, если «Динамо» победит «Спартак» со счётом 1:0, при этом игроки «Спартака» получат более 4 отрицательных очков «Fair Play» (если их будет ровно 4, финалиста определит жребий).
Группа 2: ЦСКА, «Зенит», «Ростов»
Сыгранные матчи:
ЦСКА – «Ростов» 1:0
«Зенит» – ЦСКА 2:2 (пен. 4:1)
Оставшийся матч:
«Ростов» – «Зенит», 7 февраля в 15:00 мск, смотреть трансляцию на «Матч ТВ» с 14:30, на «Матч Премьер» с 14:55
Здесь есть важный нюанс – участник заключительного матча «Ростов» утратил все шансы на выход в финал турнира (да и в целом мотивация жёлто-синих с Валерием Карпиным на Зимних кубках всегда демонстративно тренировочная, а не соревновательная). Но рассмотрим возможные исходы.
Победа «Ростова» в основное время. 1. ЦСКА (4 очка). 2. «Ростов» (3 очка). 3. «Зенит» (2 очка).
Победа «Ростова» по пенальти. 1. ЦСКА (4 очка). 2. «Зенит» (3 очка). 3. «Ростов» (2 очка).
Победа «Зенита» по пенальти. 1. ЦСКА (4 очка, голы 3:2). 2. «Зенит» (4 очка, голы 2:2 или более с разницей 0). 3. «Ростов» (1 очко).
Победа «Зенита» в основное время. 1. «Зенит» (5 очков). 2. ЦСКА (4 очка). 3. «Ростов» (0 очков).
Итоги по каждому клубу:
ЦСКА выйдет в финал, если «Зенит» не обыграет «Ростов» в основное время.
«Зенит» выйдет в финал, если обыграет «Ростов» в основное время.
«Ростов» сможет сыграть за общее третье место, если победит «Зенит» в основное время.
Фото: Евгений Сафронов / РПЛ
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