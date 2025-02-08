"Амбиции уехать в Европу? Конечно, есть! После моего первого сезона в "Оренбурге" у меня было предложение от европейского клуба. Но у меня были очень хорошие отношения с руководителями клуба, с болельщиками, со штабом Марцела Лички. Поэтому я решил остаться", - цитирует Веру "РБ Спорт".
В текущем сезоне Лукас Вера провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро, контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Вера выступал за "Оренбург", "Ланус" и "Уракан".
После 18-ти сыгранных туров подмосковные "Химки" располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.
Лукас Вера: у меня было предложение от европейского клуба
Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Химки"