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Журналист De Telegraaf: Гарсия производил хорошее впечатление, когда играл в Нидерландах

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс высказался о новичке московского "Спартака" Ливае Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"Гарсия — довольно талантливый и интересный игрок, здесь он производил хорошее впечатление. Но во время игры за "АЗ" он был еще слишком молод. По-видимому, с того времени он прогрессировал, стал еще лучше", - цитирует Каптейнса "РБ Спорт".

Вчера, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии из греческого АЕКа. Сообщается, что красно-белые заплатили за трансфер около 20 миллионов евро. Форвард заключил контракт на 3,5 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в турнирной таблице.

Команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

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