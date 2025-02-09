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Пименов: Сильянов — один из лучших российских защитников

Экс-игрок сборной России высказался о возможном переходе защитника "Локомотива" Александра Сильянова в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сильянов — один из лучших российских защитников. Если он перейдет в "Динамо", то точно усилит бело?голубых. Только не понимаю, зачем "Локомотиву" его отпускать", - цитирует Пименова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Александр Сильянов провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками.

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