"Уверен, что летом к Сперцяну будет интерес из Европы. Сейчас, понятное дело, никто его продавать не будет, Эдик останется в "Краснодаре" до конца сезона. Но этим летом, думаю, высока вероятность, что он уйдет. Думаю, за ним активно следят и уже ближе к лету будут проявлять предметный интерес и начинать вести переговоры", - цитирует Орещука "РБ Спорт".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Сперцяна 32 матча в составе сборной Армении и 6 забитых голов.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
Орещук: уверен, что летом к Сперцяну будет интерес из Европы
Российский функционер Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"