"Был ли интерес к Фомину из Европы этой зимой? Нет, сейчас интереса из Европы нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Даниил Фомин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/2029.
Агент Фомина высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" в европейский клуб
Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном переходе россиянина в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"