Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брест
20:45
ПСЖНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Боруссия ДНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат
Ювентус
23:00
ПСВНе начат

Кубок Англии

Новости
Эксетер Сити
23:00
Ноттингем ФорестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 0 2 0
ПюникЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
Кайрат1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Велес1 тайм
Спартак
19:30
ЗенитНе начат

Агент Фомина высказался о возможном переходе полузащитника "Динамо" в европейский клуб

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном переходе россиянина в европейский клуб.
Фото: ФК "Динамо"
"Был ли интерес к Фомину из Европы этой зимой? Нет, сейчас интереса из Европы нет", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Даниил Фомин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2028/2029.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится