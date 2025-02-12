"Думаю, Шунин завершит карьеру. У него есть чем заняться. Антон всем всё доказал. В таком возрасте столько времени быть без клуба — это много", - цитирует Орещука "Матч ТВ".
Антон Шунин покинул московское "Динамо" летом 2024 года на правах свободного агента и в настоящий момент является свободным агентом. На счету голкипера 366 матчей в составе бело-голубых, 408 пропущенных мячей и 125 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в 300 тысяч евро. Сообщалось, что в услугах экс-голкипера сборной России заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
Орещук: думаю, Шунин завершит карьеру. Столько времени без клуба в таком возрасте - это много
Российский функционер Роман Орещук высказался о голкипере Антоне Шунине.
Фото: ФК "Динамо"