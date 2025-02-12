"Сильнейший опорник в РПЛ? Саня Черников из "Краснодара". Он красавец! Когда мы еще играли вместе, он мне уже нравился. У него есть качественный пас вперед, он хорошо видит поле, мяч отбирает, как собака, в подкаты стелется. Его игра мне нравится", - цитирует Капленко "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Черников провел за "Краснодар" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане примут на своем поле самарские "Крылья Советов", которые занимают 10-е место в таблице.
Капленко: Черников - сильнейший опорник в РПЛ, он отбирает мяч, как собака
Полузащитник "Химок" Кирилл Капленко назвал лучшего опорного полузащитника в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"