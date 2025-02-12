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Сперцян - о возможном переходе в "Зенит": разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали значения не имеет

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян порассуждал о возможном переходе в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"
— Про интерес "Зенита" к тебе было много новостей.

— Да, но со мной никто не разговаривал. Я знал, что что-то есть, что есть интерес. Но даже если бы со мной кто-то из "Зенита" связался, разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали значения не имеет, - цитирует Сперцяна "Чемпионат".

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что французский "Ланс" заинтересован в подписании Сперцяна.

После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на десятой строчке в таблице с 18-ю очками в своем активе.

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