Сперцян - о возможном переходе в "Зенит": разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали значения не имеет

— Про интерес "Зенита" к тебе было много новостей.
— Да, но со мной никто не разговаривал. Я знал, что что-то есть, что есть интерес. Но даже если бы со мной кто-то из "Зенита" связался, разговор был бы очень короткий. Какие деньги бы предлагали значения не имеет, - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что французский "Ланс" заинтересован в подписании Сперцяна.
После 18-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с самарскими "Крыльями Советов", которые располагаются на десятой строчке в таблице с 18-ю очками в своем активе.