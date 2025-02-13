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Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов: надеемся, что на днях объявим о трансферах

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал о предстоящих трансферах.
Фото: "Динамо" Махачкала
"Надеемся, что на днях объявим о трансферах. Думаю, что они будут. Один?два точно", - цитирует Газизова "Матч ТВ".

После 18-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России махачкалинцы сыграют на своем поле с московским "Локомотивом", который занимает 5-е место с 35-ю очками в своем активе.

"Динамо" Махачкала проведет еще одну встречу с "железнодорожниками" в рамках четвертьфинального матча Пути регионов Кубка России.

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