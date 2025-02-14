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Гинер: ЦСКА устроит попадание в топ-3 РПЛ в этом сезоне

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА
«Чего жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА. На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение? Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься. Задача на Кубок России — победа? Конечно. Других задач в ЦСКА нет, уже устал об этом твердить», — заявил Гинер Sport24.

В настоящее время ЦСКА занимает шестое место в Российской Премьер-Лиге после 18 туров, имея в активе 31 очко. Отставание от третьего места составляет шесть очков.

В Кубке России армейцы уже добрались до полуфинала, где их ждёт двухматчевое противостояние с московским «Динамо».

Последний трофей ЦСКА завоевал в сезоне-2022/23, когда команда выиграла Кубок России, победив в финале «Урал».

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