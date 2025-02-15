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"Он не динамовец". Тарханов отреагировал на возможное назначение Карпина тренером "Динамо"

Футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном назначении наставника "Ростова" и сборной России Валерия Карпина в московском "Динамо".
Фото: РФС
"Возможное назначение Карпина в "Динамо" — это нормально. Если Личка не справится, то нужно будет что-то менять, а Карпин — хорошая кандидатура на пост главного тренера, правда, он не динамовец. "Динамо" чего-то не хватает, поэтому нет стабильности, хотя в команде хорошие футболисты, показывающие хорошие матчи", - приводит слова Тарханова "Чемпионат".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин является кандидатом на смену текущего наставника московского "Динамо" Марцела Лички.

При этом условием для продления срока контракта чешского специалиста с бело-голубыми является попадание команды в топ-3 чемпионата России (сейчас "Динамо" занимает четвертое место) или победа в Кубке России (москвичам предстоят матчи на стадии 1/2 финала Пути РПЛ).

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