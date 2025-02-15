"Мы не вели переговоры со Сперцяном", — сказал Сахинкая в интервью Sport24.
Ранее сообщалось, что "Трабзонспор" мог выкупить у "Краснодара" армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна за 10 миллионов евро и лично общался с футболистом насчет возможного трансфера.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро. Действующий контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.
В "Трабзонспоре" отреагировали на информацию о переговорах с капитаном "Краснодара" Сперцяном
Вице-президент турецкого "Трабзонспора" Ибрахим Сахинкая прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о переговорах его клуба с капитаном "Краснодара" Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Краснодар"