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Абаев объяснил, что не даёт "Ростову" добиваться высоких результатов

Бывший вратарь "Ростова" Илья Абаев поделился своим мнением о результатах футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
Фото: РПЛ
"Финансы и постоянная текучка кадров не дают "Ростову" добиваться высоких результатов. В этом плане дела у клуба двигаются закономерно. "Ростов" берёт дисциплиной и поставленной игрой. Карпин привил команде характер, за счёт которого она может иногда достигать результата. Сейчас "Ростов" занимает своё место в турнирной таблице, но клуб может забраться повыше", – приводит слова Абаева Metaratings.

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Ростов" под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным с набранными в 18 матчах 26 очков занимает седьмое место в турнирной таблице. Кроме того, ростовчане весной продолжат своё выступление в Кубе России - на стадии 1/2 финала Пути РПЛ они встретятся с петербургским "Зенитом".

В 19-м туре РПЛ, который станет первым после зимней паузы, "Ростов" 2 марта на своём поле сыграет против московского "Динамо". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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