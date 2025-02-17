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Главный тренер ЦСКА поделился информацией о том, ожидаются ли ещё новые игроки в это трансферное окно

Главный тренер ЦСКА Марко Николич сказал, что после подписания Алеррандро клуб, скорее всего, не будет усиливать состав новыми игроками.
Фото: ФК ЦСКА
«Ждать ли еще новичков? Думаю, нет. Но никогда не знаешь, может, до конца трансферного окна что?то и случится», — заявил Николич «Матч ТВ».

Напомним, что на ЦСКА был наложен запрет на регистрацию новых игроков от ФИФА, который удалось снять только 27 января. С тех пор команда совершила только один трансфер — подписала бразильского нападающего Алеррандро из «РБ Брагантино» за 4,2 миллиона евро.

Также ЦСКА был близок к тому, чтобы подписать молодого 18-летнего форварда из «Фламенго», но сделка сорвалась в самый последний момент.

Трансферное окно в РПЛ открыто до 20 февраля.

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