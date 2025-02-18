"С Зориным всё получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа. Занимаемся усилениями, всё сложно, но мы стараемся", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Даниил Зорин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 13-ю набранными очками.
В "Ахмате" сообщили об аренде Зорина из "Спартака"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал об аренде полузащитника Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"