Крылья Советов
Рубин
Балтика
Чайка
Черноморец
Челябинск
Мелкадзе повторил свой рекорд в РПЛ

Георгий Мелкадзе отметился голом в матче 24-го тура РПЛ и повторил свой лучший результат по количеству мячей за сезон.
Нападающий "Ахмата" отличился в игре против "Крыльев Советов", забив седьмой гол в текущем чемпионате. Ранее он достигал этой отметки лишь однажды - в сезоне-2019/20, выступая за "Тамбов".

Мяч был забит на 10-й минуте: после подачи Самородова с фланга форвард выиграл борьбу в воздухе и точно пробил головой.

Напомним, встреча в итоге завершилась без победителя - 2:2.

