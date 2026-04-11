"Барселона" забила четыре мяча "Эспаньолу"

"Барселона" уверенно разобралась с "Эспаньолом" в матче 31-го тура Ла Лиги.

Фото: AS

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев. "Барселона" открыла счёт в первом тайме - Ферран Торрес дважды поразил ворота соперника. После перерыва "Эспаньол" сумел сократить разницу усилиями Поля Лосано, однако концовка осталась за хозяевами. Ламин Ямаль увеличил преимущество, а вскоре Маркус Рашфорд довёл счёт до разгромного.



По итогам 31 тура "Барселона" с 79 очками продолжает лидировать в чемпионате Испании. "Эспаньол" располагается на 10-й позиции.

