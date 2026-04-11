Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу мюнхенцев. Счёт открыл Джамал Мусиала, после чего гости постепенно увеличивали своё преимущество. Во втором тайме отличились Леон Горецка и Майкл Олисе, затем четвёртый мяч забил Николас Джексон, а точку в игре поставил Рафаэл Геррейру.
После этого тура мюнхенский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в чемпионате Германии. "Санкт-Паули" с 25 баллами располагается на 16-й позиции.
"Бавария" забила пять голов "Санкт-Паули"
"Бавария" одержала крупную победу над "Санкт-Паули" в матче 29-го тура Бундеслиги.
Фото: Getty Images