Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ОренбургЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
1 - 4 1 4
ЕнисейЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен
Челябинск
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен

"Бавария" забила пять голов "Санкт-Паули"

"Бавария" одержала крупную победу над "Санкт-Паули" в матче 29-го тура Бундеслиги.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу мюнхенцев. Счёт открыл Джамал Мусиала, после чего гости постепенно увеличивали своё преимущество. Во втором тайме отличились Леон Горецка и Майкл Олисе, затем четвёртый мяч забил Николас Джексон, а точку в игре поставил Рафаэл Геррейру.

После этого тура мюнхенский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в чемпионате Германии. "Санкт-Паули" с 25 баллами располагается на 16-й позиции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится