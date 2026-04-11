"Бавария" забила пять голов "Санкт-Паули"

"Бавария" одержала крупную победу над "Санкт-Паули" в матче 29-го тура Бундеслиги.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу мюнхенцев. Счёт открыл Джамал Мусиала, после чего гости постепенно увеличивали своё преимущество. Во втором тайме отличились Леон Горецка и Майкл Олисе, затем четвёртый мяч забил Николас Джексон, а точку в игре поставил Рафаэл Геррейру.



После этого тура мюнхенский клуб набрал 76 очков и занимает первое место в чемпионате Германии. "Санкт-Паули" с 25 баллами располагается на 16-й позиции.

