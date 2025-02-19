"Возможно, новое руководство уже пообщалось с Осинькиным, и им что-то не понравилось. А ещё было ранее, что команда и болельщики заступились за тренера, что дорогого стоит. Это говорит о многом, что у него есть уважение. Руководителям зачастую неудобно, что у тренера есть авторитет. Руководству "Крыльев" может быть неудобен Осинькин. Некоторых это раздражает, и от него стараются избавиться", - приводит слова Деменко Legalbet.
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарских "Крыльев Советов" с лета 2020 года. Под его руководством волжане в сезоне-2020/21 стали победителями первенства Футбольной национальной лиги и вышли в Российскую Премьер-Лигу.
В текущем сезоне "Крылья Советов" в 18 матчах набрал 18 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать десятое место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы самарцы в рамках 19-го тура РПЛ на выезде сыграют против промежуточного лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар".
Деменко: Осинькин неудобен руководству "Крыльев" - от него стараются избавиться
Бывший игрок сборной России Максим Деменко поделился своим мнением о взаимоотношениях между главным тренером "Крыльев Советов" Игорем Осинькиным и руководством самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"