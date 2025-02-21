«По Матеусу Перейре, к сожалению, стороны, в установленное регламентом время не смогли достичь договоренностей, что привело к тому, что трансфер не состоится», — заявил председатель правления «Зенита» Александр Медведев «РИА Новости».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Перейра уже проходит медицинское обследование для перехода в «Зенит».
В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей и сделал одну результативную передачу. Согласно рейтингу Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В "Зените" объяснили срыв трансфера Перейры из "Крузейро"
Петербургский «Зенит», бразильский «Крузейро» и полузащитник Матеус Перейра не успели согласовать все детали сделки в установленный срок, из-за чего трансфер не состоялся
Фото: IMAGO