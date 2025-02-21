Инсайдер Карпов разъяснил поэтапно как все происходило:
1) За три дня до закрытия трансферного окна Сергей Семак потребовал усиление, опасаясь травм у Вендела и Барриоса.
2) В спешке «Зенит» выкупил у ЦСКА Зделара за €1,3 млн + €400 тыс. бонусами.
3) 19 февраля ЦСКА расторг контракт с игроком (на сайте РПЛ указана эта дата, но это не означает автоматической отзаявки).
4) 20 февраля питерский клуб направил в РФС трансферный сертификат, но затем возникли разногласия по условиям личного контракта.
Решение вопроса затянулось, и трудовой договор Зделара был отправлен в Москву лишь 20 февраля в 23:50. Его распечатали, подписали и закинули в систему. И в 23:59 отзаявили таки футболиста.
Главная проблема: «Зенит» не внес данные в систему РПЛ вовремя, забыв, что загрузить информацию можно было заранее. В итоге заявка не прошла автоматически.
После этого руководство «Зенита» обратилось в РФС с просьбой вручную зарегистрировать трансфер. Союз подтвердил, что документы поступили в 23:57, и вынес решение в пользу петербуржцев, несмотря на несоответствие правилам РПЛ.
«Зенит доказал, что Питер имеет исключительный статус в футбольной России», — добавил Карпов.
Карпов: РФС разрешил "Зениту" заявить Зделара, несмотря на ошибку при работе с системой РПЛ
Российский футбольный союз одобрил заявку «Зенита» на Сашу Зделара, несмотря на ошибки при оформлении документов в системе РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"