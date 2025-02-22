"Есть вероятность, что в ближайшее время договоримся о продлении контракта. Переговоры продвигаются хорошо", - цитирует агента Metaratings.
В текущем сезоне Матвей Лукин провел за московский ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
Агент Лукина - о контракте защитника: переговоры продвигаются хорошо
Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы защитника ЦСКА Матвея Лукина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА