"Пугают ли меня траты "Зенита" и "Спартака"? Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом. Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно санкт-петербургский "Зенит" осуществил три входящих трансфера, из которых два - из заграницы. У "Ботафого" за 33 миллиона евро был приобретен вингер сборной Бразилии Луис Энрике. На правах аренды из "Фенербахче" в команду перешел правый защитник Огнен Мимович. Третий трансфер - приобретение у ЦСКА опорника Саши Зделара за 1.3 миллиона евро.
"Спартак" в зимнее трансферное окно, также, усилился тремя игроками. Двое из них, также, пришли из иностранных чемпионатов. У аргентинского "Ривер Плейт" за 10 миллионов евро был куплен вингер Пабло Солари. Из греческого АЕКа за 18.7 миллионов перешел форвард Ливай Гарсия. Третий трансфер - приобретение у ЦСКА голкипера Ильи Помазуна за 1.2 миллиона евро.
Газизов: "Зенит" и "Спартак" привозят в Россию качественных футболистов, радоваться надо
Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о работе "Спартака" и "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Зенита"