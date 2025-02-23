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Новичок "Зенита" Луис Энрике: о других клубах из России я раньше не слышал

Форвард "Зенита" Луис Энрике признался, что до переезда в Россию не знал других местных клубов.
Фото: ФК "Зенит"
- О каких российских клубах знал кроме "Зенита"? Честно говоря, о других клубах из России я раньше не слышал. Зато о "Зените" в Бразилии слышал часто, ведь тут много бразильских игроков. Это еще одна причина, по которой я выбрал "Зенит".

Луис Энрике присоединился к петербургскому "Зениту" в минувшее зимнее трансферное окно. Футболист подписал контракт с российским клубом до лета 2029 года. Ранее вингер выступал за бразильский "Ботафого", в составе которого провел 55 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач, став чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес.

Источник: "СЭ"

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