Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 1 3 1
НасафЗавершен

Илья Геркус: "Ростов" без Карпина не пропадёт, клуб умеет находить тренеров

Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус высказался о возможном уходе из футбольного клуба "Ростов" главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец.

Клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Поэтому, думаю, они не пропадут", - приводит слова Геркуса "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин летом 2025 года оставит свой пост. В качестве одного из возможных вариантов продолжения его тренерской карьеры называлось московское "Динамо", которое может расстаться с Марцелом Личкой в случае непопадания в топ-3 по итогам сезона РПЛ и отсутствия победы в розыгрыше Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится