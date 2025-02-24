"Карпин давно говорил, что ему тяжело. Любой на его месте ощущал бы себя так. Чуть ли не худшие условия с точки зрения логистики. Когда-то этому должен был прийти конец.
Клуб умеет удивлять и находить тренеров, формировать интересную команду и показывать неожиданные результаты. Поэтому, думаю, они не пропадут", - приводит слова Геркуса "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин летом 2025 года оставит свой пост. В качестве одного из возможных вариантов продолжения его тренерской карьеры называлось московское "Динамо", которое может расстаться с Марцелом Личкой в случае непопадания в топ-3 по итогам сезона РПЛ и отсутствия победы в розыгрыше Кубка России.
Илья Геркус: "Ростов" без Карпина не пропадёт, клуб умеет находить тренеров
Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус высказался о возможном уходе из футбольного клуба "Ростов" главного тренера команды Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"