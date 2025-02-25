«Если бы вам предложили возглавить сборную России, вы бы согласились?» — спросил корреспондент. Абаскаль ответил кратко: «Да».
Отвечая на вопрос о том, обращались ли к нему российские клубы с предложениями о работе, он сказал, что лучше этот вопрос задавать его агентам, так как это не в его компетенции.
В настоящее время Гильермо Абаскаль не имеет работы. Последним его клубом была испанская «Гранада», которая выступает во второй лиге Испании. До этого почти два года он был главным тренером московского «Спартака». Под его руководством «Спартак» занял третье место в сезоне-2022/23.
Гильермо Абаскаль заявил, что готов возглавить сборную России
Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что согласился бы стать главным тренером сборной России, если бы получил такое предложение.
Фото: ФК "Спартак"