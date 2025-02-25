Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
22:30
ФулхэмНе начат
Брайтон
22:30
БорнмутНе начат
Кристал Пэлас
22:30
Астон ВиллаНе начат
Челси
23:15
СаутгемптонНе начат

Кубок Испании

Новости
Барселона
23:30
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
ЛациоНе начат

Кубок Германии

Новости
Арминия
22:45
ВердерНе начат

"РБ Спорт": Карпин покидает пост главного тренера "Ростова"

Валерий Карпин покидает пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, контракт Валерия Карпина с клубом расторгается по соглашению сторон. На данный момент Карпин также является главным тренером сборной России.

Ранее Валерий Карпин был главным тренером исанской "Мальорки" и московского "Спартака".

После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо". Южане проведут два матча с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "РБ Спорт".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится