По информации источника, контракт Валерия Карпина с клубом расторгается по соглашению сторон. На данный момент Карпин также является главным тренером сборной России.
Ранее Валерий Карпин был главным тренером исанской "Мальорки" и московского "Спартака".
После 18-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с московским "Динамо". Южане проведут два матча с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": Карпин покидает пост главного тренера "Ростова"
Валерий Карпин покидает пост главного тренера "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"