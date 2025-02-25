"РФС должен иметь право вето на трансферы. Или надо ввести какой-то потолок финансовых затрат клубов, а если кто-то его нарушает, то процентная часть от этих сделок должна идти на развитие детско-юношеского, массового футбола, низших лиг. Траты в нынешнее время только двух клубов за год в размере более 12 миллиардов рублей – это не совсем целесообразно. Тем более основным источником финансирования этих клубов являются госкомпании", - приводит слова Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, петербургский "Зенит" во время трансферного окна летом 2024 года и трансферного окна зимой 2025 года всего на приобретение футболистов потратил 77,16 млн евро. В то же время сине-бело-голубые продали футболистов всего за 43,75 млн евро.
Московский "Спартак", в свою очередь, в течение двух последних трансферных окон приобрёл игроков за 56,60 млн евро, а за счет продаж футболистов красно-белыми была выручена сумма размером 12,11 млн евро.
Таким образом, общие траты "Зенита" и "Спартак" составили 133,76 млн евро, что по сегодняшнему курсу соответствует 12,16 млрд рублей.
Лахиялов: РФС должен иметь право вето на трансферы, траты "Зенита" и "Спартака" на 12 млрд рублей за год нецелесообразны
Бывший нападающий "Анжи" и "Терека" Шамиль Лахиялов поделился своим мнением о работе клубов РПЛ во время зимнего трансферного окна 2025 года.
Фото: ФНЛ